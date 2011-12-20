〔台湾汇市〕台币兑美元收升4.5分,因美元走弱且抛汇需求有撑

路透台北12月20日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值4.5分,受国际美元走弱及年底抛汇需求支撑.不过场上观望气氛浓厚,交易相当清淡.

汇银人士表示,耶诞假期将近,海外交易员已陆续放假,不只是台股成交量持续萎缩,台币即期市场买卖以实质抛补为主.在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场见到寿险业美元卖单,促一个月美元/台币换汇点折价幅度扩大.

"不过外资在台股已经连续卖超好几天,还是要谨慎一点,"一位本地银行人士表示.

交易员并指出,受到经济前景未明和欧债危机影响,国际资金纷纷涌向美元避险,料对美元走势构成支撑,加上外资连续六日卖超台股,可能会有汇出需求,今日台币涨势恐是短暂反弹.他们预估,明日台币主要交投先看30.30-30.40元间.

台湾经济部周二公布,11月外销订单较上年同期成长2.54%,略高於市场预估的成长2.0%,但较上月的4.38%增速为慢.[ID:nCT0489347]市场人士表示,数据料对明日汇市影响有限,台币主要仍随国际美元走势而动.

台湾加权指数.TWII周二收盘上涨0.44%,至6,662.64点;惟外资及陆资在台股卖超21.93亿台币,连续六日卖超,累计金额132.09亿台币.[ID:nCT0489307]

新兴市场中,亚币周二表现不一,韩元KRW=收复上日在金正日去世後产生的多数跌幅,而印尼卢比IDR=下跌.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.353 30.398 30.300-30.410 30.400 4.86 5.08

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.330 30.379 30.318-30.383 30.372 2.20 2.28

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.020/-0.005

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.160/-0.120

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