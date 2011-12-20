〔台湾债市〕殖利率小幅弹升,低档追价弱令卖压出笼

路透台北12月20日电---台湾债市主要殖利率周二小幅收高.交易商表示,殖利率值此低档追价意愿异常薄弱,令交易商反手卖压出笼,殖利率曲线向上小弹.

尽管如此,交易商也指出,目前国际景气走弱,殖利率逢高仍有买盘入场,估计殖利率曲线仍不脱区间盘整的格局.五年期公债估计近期区间料在0.98-1.02%;十年券殖利率料在1.25-1.28%.

"现在台债如果要有大一点的方向,还是要有意料之外的消息面启动,"一位证券商交易员说.此外,他们也说,年底将近交易员多退场观望,交易部位保守,台债短期可能不会有太大的行情发生.

至於周五(23日)即将公布的明年公债发行计划,交易员认为,若是有意外的举措,例如发行金额暴增,或明年首季发行公债非常密集,才会对公债行情有所影响.若否,则台债行情可能还是要等到月底央行的理监事会议有了最新的利率决定,才有可能启动新的行情方向.

财政部官员先前表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

台湾央行将於29日召开第四季理监事会议,目前市场对利率看法纷歧,认为将降息半码(0.125个百分点)以及利率持平的看法两者都有.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.24 1.0039 0.9960-1.0044 16.5

10 100/9R A00109R=TWO +1.49 1.2665 1.2545-1.2725 127.0

20 100/7 A00107=TWO +0.40 1.7000 1.7000-1.7010 1.0

交易人士表示,日前台股频频破底都不能带动债市殖利率破新低,即是追价买盘缩手的警讯.在部分的卖压反手出笼之後,引发一些持券信心不足的跟进卖压,加以年底交易量稀少,报价不够连续,都让今日的各期券殖利率弹小幅弹升.

此外,一位小型银行交易员表示,近期公债附买回利率未见走低,显示年底资金面转为紧俏,资金成本无法降低,也是殖利率走低後继无力的原因之一.

惟交易人士也说,殖利率若反向走高,终端买盘或大型的寿险公司的需求也都还在等待进场机会,因此即便短线可能有卖压,殖利率弹高也会引来买盘入扬,因此预料盘势若无大幅意外的消息出笼,多数会在区间内整理.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7000

10 100/9 A00109=TWO 1.2660

5 100/6 A00106=TWO 1.0039

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)