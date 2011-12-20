《即时观点3》台湾11月外销订单增长略高於预期,但放缓趋势暂难改

路透台北12月20日电---台湾经济部周二公布,11月外销订单较上年同期成长2.54%,略高於市场预估的成长2.0%,但较上月的4.38%增速为慢.

数据显示,11月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长0.14%,来自於美国的接单金额较上年同期成长14.47%,欧洲则是成长1.02%;10月时大陆(含香港)与美国分别为成长8.52%及14.12%,欧洲则是衰退0.78%.

副统计长蔡美娜在记者会上称,大陆成长率缓可能是受欧债影响,欧盟占大陆出口比重达二成,比韩、日等其他亚洲国家多.她并称,12月外销订单年增率可能是小幅负成长,第四季平均年增率预估约2%

经济部新闻稿并指出,据外销订单受查厂商对12月接单状况显示,预期接单将较11月增加的厂商家数占16.31%,持平者47.58%,而减少者36.11%.显示12月整体外销订单金额将续呈缩减趋势.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年11月 2011年10月

外销订单 +2.54 +4.38

路透调查预估 +2.0 --

**市场评论**

--渣打银行经济分析师符铭财:

与我们预估的5.2%相比,可以说是令人失望.不过就11月电子业订单放缓来看,这数字还不算太差.

许多台湾厂商的生产线在中国,特别是科技业,而他们的订单就会受到欧债的问题影响.不过我预估中国的订单与整体订单在12月会见到改善,因为1月将有中国农历新年的效应.去年的基期非常高,全年成长率达26%.我们预估今年成长率是8%,不算太差.

我们预估这个高基期而造成的成长率下滑趋势,将在第四季或第一季触底.

--群益研究员徐国安:

外销订单年增率持续下滑,因全球采购经理人指数(PMI)连续三个月低於50,但还是高於49,所以还能勉强维持正成长.若再跌破49,风险将加大.美国因感恩节与圣诞节的铺货校应,接单金额成长幅度较大,但感恩节过後销售凄惨,恐将影响圣诞节买气,进而导致明年第一季为了去化库存而减少订单,造成外销接单负成长的风险.

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

这成长率比我们预估的0.8%好,不过还是两年来最低,显示贸易还是疲弱.过去许多人认为中国可以作为缓冲,不过现在已非如此,因为中国经济也在放缓,而其经济也仰赖对欧美出口.

我们预估台湾的生产及出口都将趋疲.明年第一及第二季可能因为高基期而出现负成长.

--永丰金证券总经分析师陈若昕:

11月外销订单数据优於我们预期,不过,预料12月年增率应是负成长,一来11月月增率继续下滑,二来按往年经验看,耶诞(圣诞)假期订单涌现後,接单料呈下降趋势.

不过,尽管出口数据不佳,但还没到很严重的地步,加上12月以来隔夜拆款利率持於区间,及韩国央行也维持利率水准,预期央行第四季将维持利率不变.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘升值4.5分,报30.353.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII收盘涨0.44%至6,662.64点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾11月出口年增率仅剩1.3%,已接近零增长,创下2008年金融海啸以来最差.不论从出口地区或产品类别来看,当月出口需求都降到低档,市场由此对於实体经济的增长出现疑虑.

--主计处11月下旬将今年经济成长率由4.56%下修至4.51%.今年海关出口金额预估年增率将达13.26%;进口年增率将达13.41%.

--主计处预测2012年全年经济成长率为4.19%,出口年成长率为5.27%.

--台湾央行在9月底的理监事会议里已决议暂停先前已连续五度的升息步伐,将重贴现率暂停在1.875%的两年来高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优於实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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