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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 15:48 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元小涨,静待德国IFO调查报告出炉

0733GMT---欧元/美元EUR=日内上涨0.1%,但在清淡交投中涨势受限,欧元仍逼近11个月低位1.2945美元.

欧洲央行总裁德拉吉重申该行购买主权债是权宜之计,令外界更加担忧欧债危机欠缺全面性的解决方案.

德国IFO调查报告将於0900GMT出炉,此前瑞典央行将於0830GMT时发布利率决议,一般预料该行将维持利率在2.0%不变.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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