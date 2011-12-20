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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 17:56 BJT

〔路透基点〕中国五彩硷业完成14亿元人民币贷款案签约--RLPC

路透香港12月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,青海五彩硷业12月15日签署一项14亿元人民币六年期贷款,用於公司的纯硷生产项目.

中国银行青海省分行为牵头行,承贷6.40亿元人民币.参贷行有上海浦东发展银行兰州分行(3.30亿元人民币)、中国工商银行青海省分行(2.80亿元人民币)及中国农业银行青海省分行(1.50亿元人民币).

此笔贷款的利率为中国人民银行指标利率的115%,提款期五年.

五彩硷业为唐山三友化工与青海五彩矿业的合资事业.唐山三友化工为唐山三友集团的全资子公司.

根据三友集团官网,这项纯硷生产项目总投资达22.6亿元人民币,预计纯硷年产能达110万吨.官网称,该项目将於2012年6月完工.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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