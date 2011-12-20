〔路透基点〕中国五彩硷业完成14亿元人民币贷款案签约--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,青海五彩硷业12月15日签署一项14亿元人民币六年期贷款,用於公司的纯硷生产项目.
中国银行青海省分行为牵头行,承贷6.40亿元人民币.参贷行有上海浦东发展银行兰州分行(3.30亿元人民币)、中国工商银行青海省分行(2.80亿元人民币)及中国农业银行青海省分行(1.50亿元人民币).
此笔贷款的利率为中国人民银行指标利率的115%,提款期五年.
五彩硷业为唐山三友化工与青海五彩矿业的合资事业.唐山三友化工为唐山三友集团的全资子公司.
根据三友集团官网,这项纯硷生产项目总投资达22.6亿元人民币,预计纯硷年产能达110万吨.官网称,该项目将於2012年6月完工.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。