〔台湾个股〕宏达电称已在测试新款手机以规避苹果专利

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透台北12月21日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)周三表示,已在测试新款手机,以规避苹果专利诉讼中涉及的专利.
宏达电执行长周永明在记者会上做上述表示.谷歌主管行动装置的资深副总裁Andy Rubin亦出席今日记者会,表达对合作夥伴的支持.
苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)的Android两大手机系统阵营的专利权战争,上日迎来最新一回合的结果:美国国际贸易委员会(ITC)终判改为台湾宏达电(2498.TW)仅侵犯苹果一项专利,宏达电视此为实质胜利.[ID:nCT0489227]
宏达电在判决後发表声明指出,因ITC认定侵权的647号专利仅涉及影响甚微的使用者介面设计,HTC会尽快将其移除并销售无侵权的产品.
本地时间10:42,宏达电股价持续涨停7%,报509台币;台股加权股价指数.TWII则扬升4.07%.(完)
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--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁; 审校 乔艳红
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。