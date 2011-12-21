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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 10:49 BJT

〔台湾个股〕宏达电称已在测试新款手机以规避苹果专利

路透台北12月21日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)周三表示,已在测试新款手机,以规避苹果专利诉讼中涉及的专利.

宏达电执行长周永明在记者会上做上述表示.谷歌主管行动装置的资深副总裁Andy Rubin亦出席今日记者会,表达对合作夥伴的支持.

苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)的Android两大手机系统阵营的专利权战争,上日迎来最新一回合的结果:美国国际贸易委员会(ITC)终判改为台湾宏达电(2498.TW)仅侵犯苹果一项专利,宏达电视此为实质胜利.[ID:nCT0489227]

宏达电在判决後发表声明指出,因ITC认定侵权的647号专利仅涉及影响甚微的使用者介面设计,HTC会尽快将其移除并销售无侵权的产品.

本地时间10:42,宏达电股价持续涨停7%,报509台币;台股加权股价指数.TWII则扬升4.07%.(完)

参看宏达电相关新闻,请点选[2498.TW-CMN]

--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁; 审校 乔艳红

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