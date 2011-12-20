〔台湾金融〕金管会称陆银自明年1月2日可来台参股本地银行或金控

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月20日---台湾金管会周二表示,自明年1月2日起陆银来台参股可以本地银行及金控公司为对象,但持股比率需与其他大陆地区投资人合并控管,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%.
此外,金管会表示,除了单一陆银持股不能超过该公司的5%之外,与其他大陆地区投资人合计不得逾10%.
金管会在新闻稿中还进一步表示,"陆银派任董事及股权转让须先报经金管会许可,应可有效规范陆银投资国内银行、金融控股公司之行为."
金管会指出,此条文施行日期定为明年1月2日,生效之後,有意参股国内金融机构之陆银即可依两岸金融许可办法第73条规定向金管会提出申请.
台湾金融业原本寄望两岸银行能够藉由互相参股而快速扩充营运规模,惟先前因台湾内部规定仍相对严格,短期之内进展不大,不免使业界失望.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。