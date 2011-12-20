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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 18:27 BJT

〔台湾金融〕金管会称陆银自明年1月2日可来台参股本地银行或金控

路透台北12月20日---台湾金管会周二表示,自明年1月2日起陆银来台参股可以本地银行及金控公司为对象,但持股比率需与其他大陆地区投资人合并控管,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%.

此外,金管会表示,除了单一陆银持股不能超过该公司的5%之外,与其他大陆地区投资人合计不得逾10%.

金管会在新闻稿中还进一步表示,"陆银派任董事及股权转让须先报经金管会许可,应可有效规范陆银投资国内银行、金融控股公司之行为."

金管会指出,此条文施行日期定为明年1月2日,生效之後,有意参股国内金融机构之陆银即可依两岸金融许可办法第73条规定向金管会提出申请.

台湾金融业原本寄望两岸银行能够藉由互相参股而快速扩充营运规模,惟先前因台湾内部规定仍相对严格,短期之内进展不大,不免使业界失望.(完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

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