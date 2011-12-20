〔台湾金融〕金管会称陆银自明年1月2日可来台参股本地银行或金控

路透台北12月20日---台湾金管会周二表示,自明年1月2日起陆银来台参股可以本地银行及金控公司为对象,但持股比率需与其他大陆地区投资人合并控管,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%.