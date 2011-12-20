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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:17 BJT

****日韩经济指标预测--12月21日-12月28日****

路透12月21日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月20日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,500 逆差2,738

出口(较上年同期) -4.0% -3.7%

进口(较上年同期) +8.7% +17.9%

12月21日(三)

0330 日本央行利率决议 12月 -- 0-0.1%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超4,035

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超3,039

12月22日(四)

无重要经济数据公布

12月23日(五)

无重要经济数据公布

-------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 103

12月27日(二)

0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -- -5.8%

建筑订单(较上年同期) -- +24.3%

2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 89

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1

2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -0.4%

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.2%

核心CPI(较上年同期) -- -0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.8%

核心CPI(较上年同期) -- -0.5%

2330 日本求职求才比 11月 -- 0.67

失业率 -- 4.5%

2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -- +2.2%

未来一个月工业生产预估 -- -0.1%

未来两个月工业生产预估 -- +2.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.9%

12月28日(三)

0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 -- +1.8%

2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余21.0

2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +6.2%

服务业产出(较前月) -- +0.7%

(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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