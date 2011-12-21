《台湾报摘》--经济日报12月21日

* 头版头条:

--欧债危机未除,加上北韩领导人金正日猝逝,行政院国安基金委员会周二紧急召开委员会议,宣布即日起启动国安基金护盘台股,5,000亿台币银弹今天上膛,随时投入救市.

* 其他:

--金管会宣布从明年1月2日起,开放中国大陆银行来台参股金控或银行.目前符合参股条件的有两家工商银行(1398.HK)及建设银行(0939.HK),其中以尚未来台设点的工商银行可能性最高.

--鸿海(2317.TW)布局太阳能,继与全球太阳能多晶矽与矽晶圆龙头保利协鑫(3800.HK)在山西联手打造大型的太阳能发电站,周二又公告投资3,000万美元,增资子公司富昱能源科技(阜宁),进一步把投资触角伸向苏北地区.

--中华电信(2412.TW)力拚明年营收获利优於今年,周二与中国大陆电信三雄、韩国电信KT(030200.KS)、日本NTT Docomo(9437.T)等业者,合作投资签署亚太直达海缆(APG),总投资金额高达150亿台币.中华电信将投资16.83亿台币,成为旗下投资的第八条海缆.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.