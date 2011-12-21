《台湾报摘》--经济日报12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债危机未除,加上北韩领导人金正日猝逝,行政院国安基金委员会周二紧急召开委员会议,宣布即日起启动国安基金护盘台股,5,000亿台币银弹今天上膛,随时投入救市.
* 其他:
--金管会宣布从明年1月2日起,开放中国大陆银行来台参股金控或银行.目前符合参股条件的有两家工商银行(1398.HK)及建设银行(0939.HK),其中以尚未来台设点的工商银行可能性最高.
--鸿海(2317.TW)布局太阳能,继与全球太阳能多晶矽与矽晶圆龙头保利协鑫(3800.HK)在山西联手打造大型的太阳能发电站,周二又公告投资3,000万美元,增资子公司富昱能源科技(阜宁),进一步把投资触角伸向苏北地区.
--中华电信(2412.TW)力拚明年营收获利优於今年,周二与中国大陆电信三雄、韩国电信KT(030200.KS)、日本NTT Docomo(9437.T)等业者,合作投资签署亚太直达海缆(APG),总投资金额高达150亿台币.中华电信将投资16.83亿台币,成为旗下投资的第八条海缆.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。