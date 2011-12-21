《台湾报摘》--工商时报12月21日

* 头版头条:

--台湾国安基金会议通过授权国安基金即日起可随时进场,身兼国安基金主委、行政院副院长陈冲表示,台股量能偏低,国安基金可动用"银弹"为5,000亿台币,将可提高股市流动性.至於官股行库及政府基金运作,政府不干涉,但"此时是个很好的买点".

* 其他:

--大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)来台设分行申请案,最快本周四可望核准.据金管会与大陆银监会共识,年底前将尽速核准双方银行申请案,银监会理论上也将同步核准台银、玉山银筹设大陆分行.

--受限银行法规定,兆丰银已确定不参贷台银统筹主办的奇美电(3481.TW)400亿台币联贷案,将转向支持由中信银出面筹组的奇美电18亿美元应收帐款联贷案,且兆丰银内部已拍定参贷金额"至少2亿美元起跳",以表达支持奇美电金流的立场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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