《台湾报摘》--工商时报12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--台湾国安基金会议通过授权国安基金即日起可随时进场,身兼国安基金主委、行政院副院长陈冲表示,台股量能偏低,国安基金可动用"银弹"为5,000亿台币,将可提高股市流动性.至於官股行库及政府基金运作,政府不干涉,但"此时是个很好的买点".
* 其他:
--大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)来台设分行申请案,最快本周四可望核准.据金管会与大陆银监会共识,年底前将尽速核准双方银行申请案,银监会理论上也将同步核准台银、玉山银筹设大陆分行.
--受限银行法规定,兆丰银已确定不参贷台银统筹主办的奇美电(3481.TW)400亿台币联贷案,将转向支持由中信银出面筹组的奇美电18亿美元应收帐款联贷案,且兆丰银内部已拍定参贷金额"至少2亿美元起跳",以表达支持奇美电金流的立场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。