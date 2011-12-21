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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 08:47 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月21日-12月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月21日(三)

伦敦--英国央行公布12月7-8日货币政策委员会会议记录.

东京--日本央行举行货币政策会议(最後一日).

雷克雅未克--冰岛央行公布12月7日货币政策委员会会议记录.

苏黎世--瑞士央行公布统计月报和银行业统计月报(0800).

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体理事会会议(至12月22日),不发表利率声明.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars Nyberg在丹麦丹斯克银行午餐会发表讲话,题为"货币政策和金融危机的一些反思"(1100).

12月22日(四)

东京--日本央行公布月报.

东京--日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.(0430)

法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.

罗马--意大利政府在参议院就撙节计划举行信任投票.

12月23日(五)

苏黎世--瑞士央行公布季报(货币政策报告-经济周期趋势)(0830).

12月24日(六)

东京--日本政府计画批准2012/13年度预算草案.

12月26日(一)

暂无重要经济事件预告.

12月27日(二)

东京--日本央行公布11月15-16日货币政策会议记录.

12月28日(三)

暂无重要经济事件预告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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