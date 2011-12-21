版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 09:10 BJT

〔台湾热股〕宏达电盘初升逾6%,苹果官司及库藏股利多持续发酵

路透台北12月22日电---继上日以涨停作收後,台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三开盘跳空大涨5.46%,遭苹果控告的官司在上上日扳回一城,加以实施库藏股护盘,利多气氛持续发酵.

本地时间9:01,宏达电扩大涨幅至6.09%,报505台币,为12月日以来最高;加权股价指数.TWII则大涨3.38%.

苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)的Android两大手机系统阵营的专利权战争,上日迎来最新一回合的结果:美国国际贸易委员会(ITC)终判改为台湾宏达电(2498.TW)仅侵犯苹果一项专利,宏达电视此为实质胜利.[ID:nCT0489227]

宏达电上日宣布,将买回自家股票1,000万股,买回区间价格445-650台币,预定买回期间为12月20日起至明年2月19日.(完)

参看宏达电相关新闻,请点选[2498.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐