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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 09:40 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因进口减少及季节性降低库存

路透12月20日电---周二公布的路透调查显示,美国上周商业原油库存料将下滑,因进口减少及年底库存减少.

12位受访分析师平均预估,截至12月16日当周的原油库存料为减少230万桶.此项调查是在周二及周三的两项每周库存报告之前公布的.

"由於季节效应,原油库存料下降很多.过去五年中,这一周全部出现库存下滑,平均减少约540万桶,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

墨西哥湾沿岸炼油厂出於税收原因,通常会在年底降低库存.

美国石油协会(API)周二稍晚时公布,美国上周原油库存减少460万桶.[ID:nCN1297644]

路透调查分析师平均预估,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料将减少40万桶.有七位分析师预估馏分油库存减少,四位认为会增加,一位认为与前一周库存水平相较无变动.

分析师平均预估汽油库存料将上升120万桶,其中有9位认为库存将增加.

炼厂产能利用率预料将较前一周的85.1%水平增加0.3个百分点.

能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布其库存报告.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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