〔欧洲金融〕希腊债务协商遭遇困境,基金公司代表退出磋商

路透雅典/伦敦12月20日电---重组希腊庞大公共债务的谈判周二遭遇困难,一家基金公司退出磋商,令外界更加怀疑今年是否能达成一致.敲定此项谈判攸关新的纾困协议.

两位熟悉内情的消息人士表示,马德里的Vega Asset Management基金退出指导委员会,不再代表民间债权人进行有关希腊政府债自愿重组事宜的磋商.

消息人士表示,在如何着手开展自愿以新债换旧债方面存在歧异,不过没有提供其他更确切的细节.Vega是指导委员会中唯一的基金代表,其拒绝发表评论.

希腊财政部长韦尼泽洛斯对这场牵动神经的谈判摆出一副轻松态度,称有信心磋商各方接近达成协议,但一直关注谈判的银行家就远没有那样乐观了.

"我认为今年无法达成一致."知悉谈判的一位高层银行家说.(完)