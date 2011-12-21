〔欧洲金融〕希腊债务协商遭遇困境,基金公司代表退出磋商

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典/伦敦12月20日电---重组希腊庞大公共债务的谈判周二遭遇困难,一家基金公司退出磋商,令外界更加怀疑今年是否能达成一致.敲定此项谈判攸关新的纾困协议.
两位熟悉内情的消息人士表示,马德里的Vega Asset Management基金退出指导委员会,不再代表民间债权人进行有关希腊政府债自愿重组事宜的磋商.
消息人士表示,在如何着手开展自愿以新债换旧债方面存在歧异,不过没有提供其他更确切的细节.Vega是指导委员会中唯一的基金代表,其拒绝发表评论.
希腊财政部长韦尼泽洛斯对这场牵动神经的谈判摆出一副轻松态度,称有信心磋商各方接近达成协议,但一直关注谈判的银行家就远没有那样乐观了.
"我认为今年无法达成一致."知悉谈判的一位高层银行家说.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。