〔台湾个股〕鸿海投资3,000万美元於江苏阜宁成立太阳能电池公司

路透台北12月21日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)公告称,将投资3,000万美元,在大陆成立富昱能源科技(阜宁)有限公司,生产太阳能电池.

鸿海董事长郭台铭在今年6月股东会上即曾透露,将切入太阳能产业,预期下半年有初步结果.

大陆多晶矽龙头保利协鑫(3800.HK)集团为鸿海(富士康)集团在太阳能产业的合作夥伴.鸿海今年年初亦曾欲藉由益通光电(3452.TWO)的私募案,跨足太阳能产业,不过,後来因为投资协议书内容双方未达成协议而生变.

本地时间9:45,鸿海大涨5.26%,报82.1台币,同时间大盘.TWII则是大涨4.02%.(完)