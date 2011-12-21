〔台湾个股〕鸿海投资3,000万美元於江苏阜宁成立太阳能电池公司

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月21日电----全球最大消费电子代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)公告称,将投资3,000万美元,在大陆成立富昱能源科技(阜宁)有限公司,生产太阳能电池.
鸿海董事长郭台铭在今年6月股东会上即曾透露,将切入太阳能产业,预期下半年有初步结果.
大陆多晶矽龙头保利协鑫(3800.HK)集团为鸿海(富士康)集团在太阳能产业的合作夥伴.鸿海今年年初亦曾欲藉由益通光电(3452.TWO)的私募案,跨足太阳能产业,不过,後来因为投资协议书内容双方未达成协议而生变.
本地时间9:45,鸿海大涨5.26%,报82.1台币,同时间大盘.TWII则是大涨4.02%.(完)
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。