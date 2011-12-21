〔全球金融〕美国审计监管机构PCAOB发现更多德勤的审计问题

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月20日电---美国审计行业监督机构在一项检查中发现,会计巨头德勤(众信, Deloitte Touche)存在许多缺点.
根据公众公司会计监督委员会(PCAOB)周二公布的2010年检查报告,在58项审计工作中有26项有问题.
这项数据高於2009年时PCAOB对德勤的检查报告,当时PCAOB在其73项审计案中发现15件有问题.
PCAOB表示,发现德勤在对上市企业的审计工作中存在许多问题,包括未能取得足够且合适的审计证据来支撑审计意见,也未能测试某些控管制度.
德勤是全球四大会计及审计事务所之一,该公司表示已采取行动处理PCAOB点出的每一个问题.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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