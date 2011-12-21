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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 10:39 BJT

〔中国金属〕11月原铝日均产量较上月增加,但总产出减少--IAI

路透伦敦12月20日电---国际铝业协会(IAI)周二公布的初步数据显示,中国11月原铝日均产量增至48,900吨,10月为48,100吨.

但11月原铝总产出从10月的149.1万吨降至146.6万吨.

去年11月日均产出为39,900吨,总产出为119.7万吨.

今年1-11月中国铝产量为1,628.5万吨,2010年前11个月为1,488.5万吨.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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