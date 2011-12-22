〔专栏节选〕减债保平安,大债时代难！难！难！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

外汇部落客林洸兴先生为《大债时代》一书写序文的开宗明义就说：「如果你欠银行一百万元，你的命运掌握在银行手中，如果你欠银行一百亿元，银行的命运就掌握在你的手中。」他说这是一则古老的笑话，如今却变成全世界所有人的梦魇。

欧债危机持续延烧了两年，但是欧洲国家不管如何挣扎，欧洲却像一艘将下沉的船，愈挣扎，下沉的速度愈快。

四年前就看出欧债危机，而且在四年前就开始抛空希腊国债ＣＤＳ（信用违约互换交易）的基金经理人巴斯（Kyle Bass），最近在日本参加彭博论坛时大胆预言：欧债骨牌是被美国次贷危机所推倒，而法国会是欧债危机最後一张骨牌，但法国被推倒後，最後的一张骨牌会是另一个庞大债务国，国债占ＧＤＰ（国内生产毛额）比率达二一五％的日本。

巴斯的观点在他稍早参加AmeriCatalyst访谈又提及，他的访谈片段可以上YouTube找得到，巴斯最重要的观点是，目前这个时代是历史上最长的和平时期，但是债务的累积也达到前所未有的程度。

**欧洲朝建立财政联盟踏出很重要的第一步**

过去九年，全球债务由八十兆美元增加到二一Ｏ兆美元，信贷市场平均每年成长一二％，但全球ＧＤＰ平均成长只有四％，负债的成长速度远大过ＧＤＰ的成长。如果欧猪五国无力偿债，世界根本没有一个真正解决的办法。

当债务到期，自然要还债，但是像希腊一般，还不了债，债务就要进行减值，目前欧洲银行持有大量希腊债，总值约五三Ｏ亿欧元，这当中又以法国、德国及英国银行持有最多，一旦希腊违约，银行必须寻求新资本，以弥补国债引发的损失，所以有分析指出，倘若希腊退出欧元区，所引发的骨牌效应，恐怕比雷曼兄弟破产更为严峻。

巴斯对欧债不抱期望，也不认为德国会接受欧元债券，眼前来看，欧洲国家都寄望德国，但欧洲有各国的政治管辖，大家意见不一致，欧洲的日子不会好过，欧洲必须有一段去杠杆的过程，接着全球都必须去杠杆，然後坏消息会接踵而至。

巴斯警告投资人，他说当政府告诉大家问题最後都会解决，或者一切都会好起来，投资者都不该相信，因为政府也不知道自己应该做什麽。例如，墨西哥政府在披索贬值六成前一天，仍在否认货币会贬值，巴斯指出，二Ｏ一二年的投资最高法则是：危机在前，不要相信政客。

谈到投资，巴斯认为投资者不应因为Ｐ／Ｅ（本益比）跌进历史低点而买入股票，因为股票的盈利状况是虚幻的，现在有些公司看起来盈利状况不错，是因为很多公司把不良资产隐藏在资产负债表里面，未来「大债时代」的调整，从今天的欧洲，明天的日本，後天的美国，这会是很漫长的历程。

巴斯认为美国疯狂发债印钞票的结局，迟早会步上欧洲及日本的另一类国债去杠杆灾难。但眼前欧洲发生的灾难，某种程度上会给美国带来一丝希望，对於美国政客而言，未来可能只有十年时间来解决问题，更短的话，也许只有三到五年。美元在中短期内仍然不会有事，但是巴斯建议投资人持有更多的现金。这是欧债先知的预言，值得大家参考。

就在欧债危机困住全球之际，一一年十二月九日欧盟峰会举行，德、法两国不惜以跟英国决裂为代价，成功推出新的强化成员国财政纪律法规，欧盟二十七个成员国有二十六个决定加入，只有英国退出。意味了欧洲平息债务危机的长期战争中，第一个关键战役打出胜仗，欧洲朝建立财政联盟踏出很重要的第一步，不过这只是一个开端。

**二Ｏ一二年首季是决定欧元区存亡关键时刻**

在这一场重要峰会前後，我看到两个重要人物的发言：一个是波兰的外长科尔斯基（Radoslaw Sikorski），他在柏林发表演说，恳请德国对欧洲肩负起更多领导的责任。他说：欧元区若解体的话，势必酿成千古危机，影响范围远远大过金融体系，各扫门前雪的理念若扎根，我们怎麽可能相信欧元区成员国会以社群为念，而不重提过往宿怨来个大清算？

这位波兰外长大胆说出，德国要为己为「盟」，协助欧元区脱困与发展，别无他国可以担此重任。又说：「我害怕德国的势力还远不及害怕她的无所作为，她已成为欧洲不可或缺的国家，她不能不领导我们。但不是主宰我们，而是带领我们改革。」

波兰外长如此说实在需要极大勇气。不过此言大胆，却清晰地说明欧元区各国都希望德国有所担当，建立一个名为欧洲，彼此可以分享的社区，而且，作为一个整体，大过各组成部分之和。这也许是这次欧盟峰会建立财政联盟的有效一步路。

另一个发言的是法国籍的ＩＭＦ（国际货币基金）总裁拉加德，她再三强调，全球经济面临三Ｏ年代大萧条，她说：「这已不是一场仅靠几个国家的行动就可化解的危机。在全球经济前景黯淡的情况下，所有国家、所有地区、各行各业都要确实采取行动，才有希望解决这场世纪危机。」

她说面对一二年首季欧元区国家债务到期偿付巅峰，这可能是决定欧元区存亡的关键时刻。未来将步向自我实现危机，还是避过灾祸？欧盟领导人、欧洲央行、ＩＭＦ都是关键角色。短期已不是探讨希腊是不是有资格留在欧元区里，而是义大利、西班牙最终是否得到欧盟及ＩＭＦ的解救。

波兰外长的谈话，似乎为德国统合欧盟在铺路，拉加德的危机总动员，是警告世界各国千万别重蹈三Ｏ年代覆辙。这两个人谈话如果可以找得到交集的话，那就是德国的优势。欧盟成立後，德国利用国内外的生产优势，以廉价的欧元，在出口占有极大优势，这使得德国可以强势的贸易扩张，维持稳健成长。

**不论如何挣扎 债务是不会凭空消失的**

反观欧猪国家在德国贸易霸权压制下，只能以传统的经济政策，如扩大政府支出来支撑经济发展，这是最简单且直接的办法，可惜连年入不敷出，举债自然成为唯一的出路，这是欧债最源头的问题，但是这个结构已是定局，欧元区改不了。

拉加德说到全球重蹈三Ｏ年代覆辙，其实美国的一九二九年大萧条，间接原因也与欧洲有关。一九二九年经济大恐慌的背後是德国在第一次世界大战战败，德国必须借贷大额赔偿所引起，一九二九年五月，德国被迫接受在其後的三十四年中，每年必须赔偿五亿美元，而余下二十二年每年赔付三．七五亿美元的修正还款协议。

二Ｏ年代初期德国向美国财团借贷大量资金来偿付英法赔款，但因赔偿金额过大，德国屡次要求延期、减债，英法转而也得向美国还款。这个因战争衍生出来的债务关系，逼得德国到处在美国市场举债，美国利率飙升，大量黄金流入美国，物价飙升，股市暴跌……不少银行作为金融中介机构，顿时成了大恐慌的牺牲品。Fed（美国联准会）展开一连串的救市行动，一年之间，美国便进入了真正大萧条格局，德国最後赖债，又爆发第二次世界大战。