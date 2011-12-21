〔英国经济〕央行货币政策委员布罗德班特认为经济有衰退之虞(更新版)

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路透伦敦12月20日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周二表示,英国有陷入衰退之虞;而英国央行副总裁宾恩则暗示,该行可能采取更多货币刺激措施,以对抗今年冬季的经济低迷情势.

"自今年初以来,经济显然大幅放缓,陷入技术性衰退的可能性很大,"布罗德班特接受报纸媒体Evening Standard采访时表示.

宾恩则表示,英国央行在2月时可能决定进一步购买资产,届时10月同意增购债券的计画将到期;其指称,通胀有远低於该行目标的风险.

两名央行官员均重申,明年物价压力大减,对消费者应有所助益.

布罗德班特表示,消费者所承受的压力明年应可获得纾缓.

"在过去两年间,有几项因素确实对家庭收入造成重大打击,"他对Evening Standard表示."其中,加值税(增值税,VAT)及大宗商品价格导致家庭收入减少2.5%,而未来将排除掉这些因素."

宾恩在接受广播电台采访时表示,通胀将自当前4.8%水准大幅滑落,而布罗德班特亦持类似看法.(完)