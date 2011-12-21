〔全球经济〕2010年全球专利及商标申请数量增加--联合国报告

路透日内瓦12月20日电---联合国世界知识产权组织 (WIPO)周二说,2010年全球专利及商标申请数量比全球经济成长还要快,今年的情况料也将是如此.

WIPO总干事Francis Gurry表示,专利及商标申请数量成长,显示即使经济在2008-09年动荡,且在2011年再度不稳,企业仍持续创新.其中美国和中国专利申请增幅居前.

"这对全球经济是个好兆头,一旦宏观经济恢复稳定,就有助於创造新就业和带来繁荣,"他在报告的引言中说.

不过他也警告称,如果情势像2009年那样严重转坏,企业可能会被迫删减或者放弃在创新方面投资,从而扼杀重要的成长来源.

报告显示,2010年国内与国际专利保护申请数量均成长7.2%,商标申请数增加11.8%.2010年全球国内生产总值(GDP)为成长5.1%.(完)