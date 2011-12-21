〔全球经济〕2010年全球专利及商标申请数量增加--联合国报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透日内瓦12月20日电---联合国世界知识产权组织 (WIPO)周二说,2010年全球专利及商标申请数量比全球经济成长还要快,今年的情况料也将是如此.
WIPO总干事Francis Gurry表示,专利及商标申请数量成长,显示即使经济在2008-09年动荡,且在2011年再度不稳,企业仍持续创新.其中美国和中国专利申请增幅居前.
"这对全球经济是个好兆头,一旦宏观经济恢复稳定,就有助於创造新就业和带来繁荣,"他在报告的引言中说.
不过他也警告称,如果情势像2009年那样严重转坏,企业可能会被迫删减或者放弃在创新方面投资,从而扼杀重要的成长来源.
报告显示,2010年国内与国际专利保护申请数量均成长7.2%,商标申请数增加11.8%.2010年全球国内生产总值(GDP)为成长5.1%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。