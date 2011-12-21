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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 12:08 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,公司债交割令资金分配不均

路透台北12月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.受到75亿台币的台电公司债交割影响,见部份投信赎回资金,各家机构多缺不一,但要在市场上找钱仍属不难.

资金调度人士表示,因应年底作帐等紧缩因素,投信和寿险资金落点倾向落短,整体而言,市场上短钱尚称充足.另外,因政府决定启动国安基金为台股护盘,台股今日大涨逾4%,将观察暂泊RP市场的资金明後有无应付交割款而流出的现象.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

本地时间上午11:56时,台股.TWII上涨4.19%,至6,941.58点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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