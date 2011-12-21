〔台湾债市〕RP利率平稳,公司债交割令资金分配不均

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.受到75亿台币的台电公司债交割影响,见部份投信赎回资金,各家机构多缺不一,但要在市场上找钱仍属不难.
资金调度人士表示,因应年底作帐等紧缩因素,投信和寿险资金落点倾向落短,整体而言,市场上短钱尚称充足.另外,因政府决定启动国安基金为台股护盘,台股今日大涨逾4%,将观察暂泊RP市场的资金明後有无应付交割款而流出的现象.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
本地时间上午11:56时,台股.TWII上涨4.19%,至6,941.58点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。