《热点透视》欧元区只要不拆夥,德国势将渔翁得利

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撰稿 Martin Hutchinson 编译 张明钧

路透纽约12月20日电---德国央行预估该国2012年仅将成长0.6%,或有过於悲观之嫌.若欧元区未走向瓦解,其所面临的问题或将转化为德国的优势.欧元将维持疲态,而德国则将较邻国享有融资成本优势.因此明年可望见到德国出口激增,且经济成长回暖.

德国2012年经济表现好坏取决於欧元区的命运.若欧元区在有秩序的情形下进行拆夥,德国竞争力恐将受创,因为其所属货币阵营料兑其它货币升值.若欧元区一哄而散,欧洲债务大量违约恐造成全欧面临大衰退,让强健的德国也难免被拖下水.但若欧元苟延残喘--就当前的状况来看,情势这样发展的可能性最高,尽管希腊及/或葡萄牙仍有可能退出--德国仍将处於相当有利的竞争地位.重要的竞争对手如法国及南欧国家将蒙受融资成本明显高於德国的冲击,而欧元的疲软程度将足以维持德国出口品在美国及全球市场的竞争力.

鉴於此一现实情势,德国央行的成长预估看来过低.尽管政府部门将面临融资成本增加,但德国预算赤字预估将不到国内生产总值(GDP)的1%,因此其所受的煎熬将少於邻国.

2012年全球经济料成长4%,而美国经济的状况也较数月前好上许多.因此德国出口应能持续以稳健的速度扩张.国内方面,德国央行预估今年总体薪资将成长约5%,2012年则将成长3%,在此同时失业率则料将持续下滑.这应有利於支撑需求,并让政府部门节约支出的效应获得温和缓冲.就国内外情势来看,德国的成长表现料可证明德国央行小心过了头.

上述预估仍有风险存在.就算能够避免金融瓦解,欧元区对德国出资救援的需求仍可能削弱其经济实力,在此同时德国也可能将面临降低贸易顺差的抗议声浪.然而德国总理梅克尔在面临2013年艰困大选之际,其说"不"的功力也愈臻炉火纯青之境,这也是保持德国经济健康的必要手段.

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--德国经济智库Ifo於12月20日公布的调查显示,12月企业景气判断指数为107.2,不但高於11月的106.6,且创下2月以来最大月度升幅.

--德国央行12月9日将2012年GDP成长率预估调降至0.6%,6月时的预估为成长1.8%.

--在11月11日通过的预算中,德国联邦政府2012年的新净借款为261亿欧元(340亿美元),2011年联邦及各级地方政府的预算赤字相当於GDP比例为1.1%,2012年此一比例料为0.7%.

--德国在2011年10月止的一年内经常帐盈余为1,900亿美元,经济学人(Economist)杂志预估德国2011年经常帐盈於相当於GDP比例将达5.2%.德国最大的出口夥伴为法国、美国、英国及义大利(意大利).(完)