《热点透视》东南亚或将成为2012年最佳投资避风港

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 龚芳

路透香港12月20日电---在风狂雨暴的2012年,东南亚将成为绝佳的避风港.虽然经济成长率将随全球经济放缓,但亚洲新兴经济体的表现仍可望超越邻近的发达国家.股票市场可能降温,但在降息以因应成长减缓的情况下,政府债券可望受惠.最大的风险在於欧洲及其它外资撤退,进而压低汇价,推高债券收益率.但这些风险看来处於均衡状态.马来西亚、菲律宾及泰国更成为该区域最安全的避风港.

据野村指出,亚洲发展中经济体即便增长放缓,2012年经济成长率仍可达6.6%.最仰赖外销的经济体(尤其是电子业外销),将遭受最大的打击,比如新加坡、台湾及马来西亚.但是这些国家及其他亚洲发展中经济体的政府财政状况,恐怕欧洲只有羡慕的份--就算是马来西亚及菲律宾的债务与国内生产总值(GDP)之比,都比德国或法国来得更低.这意谓着他们拥有支出及降息的余裕,而这可望吸引更多当地投资者进驻其债券.

外资今年上半年凭藉着低廉的美元资金进场承接,推高亚洲债券价格,後因美国收紧货币政策及欧洲问题升温而出脱.亚洲新兴经济体特别有可能受到外国资本撤退的影响,因其仍然依赖外部信贷,尤其是短期营运资本及贸易融资.东南亚约有五分之三的海外借款是来自欧洲银行业.因此,亚洲债券最大的风险就是,欧元区银行业者撤回这类资金.

然而,各国曝险程度并不可同一而论.马来西亚及泰国坐拥庞大的经常帐盈余及外汇储备,可作为本币的缓冲之用.泰国及菲律宾的短期外债曝险水位相对较低.菲律宾债券投资人2011年取得12%的报酬率,但其债券收益率仍高於多数区域邻国--10年债收益率约达5.7%.马来西亚及泰国债券收益率虽然较低,但其极度仰赖出口,意谓其利率可能下滑,进而推高债券价格.总而言之,倘若2012年情势变得艰难,聪明的投资人将会进军东南亚.(完)