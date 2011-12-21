《热点透视》东南亚或将成为2012年最佳投资避风港

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold 编译 龚芳
路透香港12月20日电---在风狂雨暴的2012年,东南亚将成为绝佳的避风港.虽然经济成长率将随全球经济放缓,但亚洲新兴经济体的表现仍可望超越邻近的发达国家.股票市场可能降温,但在降息以因应成长减缓的情况下,政府债券可望受惠.最大的风险在於欧洲及其它外资撤退,进而压低汇价,推高债券收益率.但这些风险看来处於均衡状态.马来西亚、菲律宾及泰国更成为该区域最安全的避风港.
据野村指出,亚洲发展中经济体即便增长放缓,2012年经济成长率仍可达6.6%.最仰赖外销的经济体(尤其是电子业外销),将遭受最大的打击,比如新加坡、台湾及马来西亚.但是这些国家及其他亚洲发展中经济体的政府财政状况,恐怕欧洲只有羡慕的份--就算是马来西亚及菲律宾的债务与国内生产总值(GDP)之比,都比德国或法国来得更低.这意谓着他们拥有支出及降息的余裕,而这可望吸引更多当地投资者进驻其债券.
外资今年上半年凭藉着低廉的美元资金进场承接,推高亚洲债券价格,後因美国收紧货币政策及欧洲问题升温而出脱.亚洲新兴经济体特别有可能受到外国资本撤退的影响,因其仍然依赖外部信贷,尤其是短期营运资本及贸易融资.东南亚约有五分之三的海外借款是来自欧洲银行业.因此,亚洲债券最大的风险就是,欧元区银行业者撤回这类资金.
然而,各国曝险程度并不可同一而论.马来西亚及泰国坐拥庞大的经常帐盈余及外汇储备,可作为本币的缓冲之用.泰国及菲律宾的短期外债曝险水位相对较低.菲律宾债券投资人2011年取得12%的报酬率,但其债券收益率仍高於多数区域邻国--10年债收益率约达5.7%.马来西亚及泰国债券收益率虽然较低,但其极度仰赖出口,意谓其利率可能下滑,进而推高债券价格.总而言之,倘若2012年情势变得艰难,聪明的投资人将会进军东南亚.(完)
--译文审校 程琳
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。