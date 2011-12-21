〔全球油料作物〕大豆价格可望走高,因南美乾旱恐减低产量--油世界

* 南美乾旱料使大豆价格走高

* 豆粕价格近日疲弱後,亦料上扬

路透汉堡12月20日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球油籽及相关产品产量不足未来几个月料令大豆价格走坚.

"大豆价格不久将见底,或已然触底."油世界指出."10-12月季度全球多数油籽和相关产品的充沛供应,非2011/12全年度的典型情况.相反,未来几个月全球油籽和相关产品产量将出现不足."

油世界表示,重要的南美大豆产国天气乾燥,目前升高了大豆产量可能不如预期的风险.

油世界称,如果巴西和阿根廷未来四到六周降雨不多,产量可能大幅减少.

"(乾燥)可能导致大豆产量减少300-500吨,甚至更多."油世界表示."这可能形成决定性的变化,对市场造成偏多影响,令油籽和相关产品价格大幅超越当前预估."

油世界当前预估荷兰鹿特丹2012年1-6月美国大豆出口价平均每吨510美元,高於2011年10-12月迄今的平均每吨486美元.

"由於包括美国和欧盟等部分主要国家的需求相对迟滞,2011年10月以来,豆粕价格已承受相当大的压力."油世界称.

"但南美大豆作物受损及大豆价格上扬中期将提高豆粕价格."油世界称.(完)