〔日本股市〕早盘收涨,日经测试主要阻力位25日均动均线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月21日电---日本股市周三上涨,因西班牙公债标售顺利且美国楼市数据利多,但是来自北韩的区域安全疑虑,使得主要阻力位25日移动均线仍难以突破.
东京电力(9501.T)及奥林巴斯(7733.T)是周三的新闻主角,成交量庞大.
日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.[ID:nCN1298424]
奥林巴斯则呈现多空拉锯,盘初股价跳涨近12%之後下跌1.5%.据日本媒体报导,日本检方周三对奥林巴斯发动突击检查.[ID:nCN1298580]
早盘收市时,日经指数.N225上涨1.4%报8,453.26点,逼近备受关注的25日移动均线切入位约8,461点.东证股价指数.TOPX上涨0.9%,报724.97点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。