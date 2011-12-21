〔日本股市〕早盘收涨,日经测试主要阻力位25日均动均线

路透东京12月21日电---日本股市周三上涨,因西班牙公债标售顺利且美国楼市数据利多,但是来自北韩的区域安全疑虑,使得主要阻力位25日移动均线仍难以突破.

东京电力(9501.T)及奥林巴斯(7733.T)是周三的新闻主角,成交量庞大.

日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.[ID:nCN1298424]

奥林巴斯则呈现多空拉锯,盘初股价跳涨近12%之後下跌1.5%.据日本媒体报导,日本检方周三对奥林巴斯发动突击检查.[ID:nCN1298580]

早盘收市时,日经指数.N225上涨1.4%报8,453.26点,逼近备受关注的25日移动均线切入位约8,461点.东证股价指数.TOPX上涨0.9%,报724.97点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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