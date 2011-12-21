〔台湾个股〕宏达电正测试新机以回避专利,谷歌力挺寻求"专利和平"(更新版)

(新增宏达电及谷歌评论,更新股价)

* 宏达电正测试新机以回避苹果专利

* 谷歌高层出面为Android阵营信心喊话

* 宏达电执行长:前景挑战很多,但抱有信心

* 宏达电股价连续第二日涨停

路透桃园12月22日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)周三称已在测试新款手机,以回避苹果专利诉讼中涉及的专利.对於未来营运成长前景,执行长周永明表示挑战很多,但抱有信心.

在上日与苹果(AAPL.O)专利官司的终判後,宏达电执行长周永明与谷歌(GOOG.O)主管行动装置的资深副总裁Andy Rubin连袂出席记者会,为Android阵营信心喊话.宏达电股价亦连续第二日涨停.

周永明表示,规避掉专利争议的新款手机,已进入测试阶段.他指出,受影响的专利功能其实很少使用,并不会影响消费者的使用经验.

对於未来营运展望,他说,"存在许多挑战.我对HTC有信心,我们拥有优秀人才与团队,也有很好的合作夥伴.就让上帝决定什麽是最好的."

"这个产业不容许一家自拥重装武器的企业,来阻止其他的创新...我们将与谷歌一起合作,保护自己,"周永明称.

被喻为Android之父的Andy Rubin亦指出,预期专利战争才正开始,未来几年仍将延烧,但他乐观认为终将寻得"专利和平".

苹果与谷歌的Android两大手机系统阵营的专利权战争,上日迎来最新一回合的结果:美国国际贸易委员会(ITC)终判改为台湾宏达电(2498.TW)仅侵犯苹果一项专利,宏达电视此为实质胜利.但在部份专利权专家眼中,ITC最新判决对两大阵营影响层面并不单纯.[ID:nCT0489227]

宏达电在判决後发表声明指出,因ITC认定侵权的647号专利仅涉及影响甚微的使用者介面设计,HTC会尽快将其移除并销售无侵权的产品.

继上日以涨停作收後,宏达电利多气氛持续发酵.本地时间12:28,宏达电连续第二天亮灯涨停,报509台币,为近四周最高;加权股价指数.TWII则大涨4.25%.

对於宏达电的强劲走势,富邦投顾分析师蒲得宇表示,除了因为昨日判决,台湾政府今日启动国安基金护盘亦带动权值股涨势强劲.富邦投顾己将宏达电评等由中立升至买进,目标价升至580台币.预估本益比可以由先前的8倍,先回到9-10倍.

"之前是因为官司而压抑了好几个月,现在判决出来後,可以让宏达电喘一口气...(股价)一路上去的机会比较高."他称.

宏达电上日并宣布,将买回自家股票1,000万股,买回区间价格445-650台币,预定买回期间为12月20日起至明年2月19日.(完)

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