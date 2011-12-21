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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 13:35 BJT

〔日本经济〕政府料将调降2011/12年经济成长率预估至负0.1%--消息

路透东京12月21日电---日本政府消息人士周三说,政府目前认为2011/12年经济将温和萎缩,料将下修其国内生产总值(GDP)预估至负0.1%,先前预估值为成长0.5%.

日本也料将调降2012/13年经济预估至成长2.2%,此前预估为成长2.7-2.9%.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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