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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 14:03 BJT

〔台湾股市〕受国安基金护盘刺激收盘劲扬4.56%,宏达电涨停

路透台北12月21日电---台湾股市周三收盘大涨4.56%,涨幅在地区股市中居前,此前台湾政府称,因担忧近期市场下跌和剧烈波动,决定启动国安基金为台股护盘.

加权股价指数.TWII上涨303.84点,收报6,966.48点.截至周二收盘股指年内迄今累计下跌25%,但周三收盘时跌幅缩减至22%.

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