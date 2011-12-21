〔澳洲股市〕收升2.1%,受美股及金属市场涨势带动

路透墨尔本12月21日电---澳洲股市周三跳升2.1%,随美国股市及金属涨势上扬,尽管欧债问题犹存,但海外经济增长迹象激励美股及金属市场.但投资者和交易员怀疑反弹力道能有多强. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨86.4点,收在4,139.5点.扳回前两日的多数跌幅.(完) --编译 张若琪;审校 龚芳 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]