版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 14:01 BJT

〔日本经济〕政府月报称经济缓慢回升,对欧债危机等风险保持警惕

* 日本政府在12月报告中维持对经济的评估不变

* 经济缓慢增温,地震後严峻情势依旧

* 两个月来首次调降对企业信心的看法

* 大型制造业信心趋疲,对未来需审慎

* 担心因欧元区危机、市场动荡导致海外经济放缓的风险

路透东京12月21日电---日本政府发布月报,维持经济正在缓慢回升的预估,但称对海外经济体增长放慢、市场波动和欧洲主权债务危机带来的风险仍保持警惕.

政府两个月来首次调降对企业景气的估测,称大型制造业景气正在走疲,由於日圆走强和欧洲问题威胁外部需求,需要对未来保持谨慎态度.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐