《企业看点》--12月21日财务活动报导摘要

路透12月21日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.[ID:nCN1298424]

* 德国管理杂志在将於周五出版之文章的摘要中,引述公司消息人士称,豪华车制造商戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler)正寻求一家中国投资者买下该公司5-10%的股份.[ID:nL6E7NK2LB]

* Calcalist金融日报周二报导,苹果(Apple)(AAPL.O)已买下以色列快闪储存科技制造商Anobit,交易作价最高达5亿美元.[ID:nL6E7NK226]

* 金融时报报导,房利美FNMA.OB与房贷美FMCC.OB的监管当局正积极考虑一项提案,将允许引用第13章破产条款宣告债务重整的房屋所有人减少现有的抵押债务.[ID:nL1E7NL05X]

* Middle East Economic Digest说,沙特(沙乌地)阿拉伯的Al Rajhi Steel已指名法国巴黎银行(BNPP.PA)担任一项首度公开上市计画(IPO)的金融顾问.该公司拟将其位於吉达北部的30亿美元钢铁计画进行IPO.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)