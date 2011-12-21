《企业看点》--12月21日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月21日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本读卖新闻周三报导称,日本政府计划接管东京电力(9501.T)逾三分之二的股权,实际上将该公司国有化.[ID:nCN1298424]
* 德国管理杂志在将於周五出版之文章的摘要中,引述公司消息人士称,豪华车制造商戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler)正寻求一家中国投资者买下该公司5-10%的股份.[ID:nL6E7NK2LB]
* Calcalist金融日报周二报导,苹果(Apple)(AAPL.O)已买下以色列快闪储存科技制造商Anobit,交易作价最高达5亿美元.[ID:nL6E7NK226]
* 金融时报报导,房利美FNMA.OB与房贷美FMCC.OB的监管当局正积极考虑一项提案,将允许引用第13章破产条款宣告债务重整的房屋所有人减少现有的抵押债务.[ID:nL1E7NL05X]
* Middle East Economic Digest说,沙特(沙乌地)阿拉伯的Al Rajhi Steel已指名法国巴黎银行(BNPP.PA)担任一项首度公开上市计画(IPO)的金融顾问.该公司拟将其位於吉达北部的30亿美元钢铁计画进行IPO.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。