〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扩大涨幅,静候欧洲央行进行融资操作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿12月21日电---澳元和新西兰元周三扩大涨幅,上日汇价兑欧元和美元大幅走高;投资者的注意力转向欧洲央行(ECB)向银行提供贷款的状况,以此作为欧元区融资紧绷的风向标.
澳元兑美元AUD=D4升至一周高位1.0146,高於纽约时段的1.0059,受助于来自美国和欧洲机构的需求畅旺,以及亚洲股市上扬.
韩国股市跳涨3%,新加坡和澳洲股市涨幅超过1.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。