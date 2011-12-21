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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 14:03 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扩大涨幅,静候欧洲央行进行融资操作

路透悉尼/惠灵顿12月21日电---澳元和新西兰元周三扩大涨幅,上日汇价兑欧元和美元大幅走高;投资者的注意力转向欧洲央行(ECB)向银行提供贷款的状况,以此作为欧元区融资紧绷的风向标.

澳元兑美元AUD=D4升至一周高位1.0146,高於纽约时段的1.0059,受助于来自美国和欧洲机构的需求畅旺,以及亚洲股市上扬.

韩国股市跳涨3%,新加坡和澳洲股市涨幅超过1.5%.

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