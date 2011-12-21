〔台湾债市〕殖利率弹升,因台股受国安基金进场消息激励暴涨

路透台北12月21日电---台湾债市主要殖利率周三收高.因台股在国安基金进场以及区域股市反弹带动下暴涨,令债市面临进一步修正的压力,惟10年增额券100/9R发行前交易殖利率短线弹幅不小,逢高也见买盘逐步吸纳.

交易商指出,受年底交易商操作趋於保守、股市触底反弹、周五公布发债计画以及月底将召开央行理监事会议等因素影响,债市短线将面临多头行情中的小幅修正走势.观察重点在於股市是否会进一步触及位於7,200点的季线关卡,此或将令100/9R殖利率测试1.30%支撑.

"股市大涨300点,殖利率弹1个基点不为过吧."一位大型寿险业交易员说.

交易商普遍认为,以目前债市殖利率位处相对低档的位置,"年底前弹一弹也好".弹高了,才有利於明年的绩效表现.不过市场对明年基本面看法普遍悲观,预料殖利率再弹的空间有限.

台湾股市周三收盘大涨4.56%,涨幅在地区股市中居前,此前台湾政府称,因担忧近期市场下跌和剧烈波动,决定启动国安基金为台股护盘.加权股价指数.TWII上涨303.84点,收报6,966.48点.

亚洲股市的上涨也对台股有所助益.此前美国和德国的数据令人振奋,且西班牙标债结果令避险情绪缓和,投资者的关注点转向欧洲央行流动性招标,以衡量欧元区融资紧张状况.[ID:nCN1298750]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.61 1.0100 1.0075-1.0175 8.0

10 100/9R A00109R=TWO +1.30 1.2795 1.2755-1.2823 194.0

20 100/7 A00107=TWO +1.00 1.7100 1.6500-1.7100 5.0

交易人士表示,由於眼前变数不少,债市走势料将随着消息面上下变动,除了台股以外,周五公布的明年发债计画,将是短线面临的首道关卡,并进一步对26日的100/9R标售造成影响.

"谁知道去年底财政部加发30年券99/9的'圣诞礼物',会不会再来一次?"寿险业交易员说.

不过一证券商交易员则称,若债市殖利率短线受利空冲击而明显反弹,反而是为明年冲刺业绩先行布局的好机会.

"我们对反弹乐观其成,反而有利於明年操作."她说.

财政部曾於去年12月意外宣布将增加一期30年期公债,金额为300亿台币.这在财政部实施公债发行"定期适量"制度以来,甚为罕见.筹码意外增加,也让次日的债券市场偏空反应.[ID:nCT0349440]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7100

10 100/9 A00109=TWO 1.2800

5 100/6 A00106=TWO 1.0100

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)