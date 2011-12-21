〔金属期市〕LME期铜上扬,受美国及德国经济成长迹象提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月21日电---伦敦金属交易所(LME)期铜继上日大涨後,周三持续上扬,得益於美国和德国经济成长迹象,促使工业金属铜需求增长的预期升温.
0702GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.35%,报每吨7,436.25美元,延续上日扬升2.1%的涨势;但铜价仍可能录得三年来首个年跌幅.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3上涨1.6%,报每吨54,620元人民币(8,600美元).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。