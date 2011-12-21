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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 15:22 BJT

〔金属期市〕LME期铜上扬,受美国及德国经济成长迹象提振

路透吉隆坡12月21日电---伦敦金属交易所(LME)期铜继上日大涨後,周三持续上扬,得益於美国和德国经济成长迹象,促使工业金属铜需求增长的预期升温.

0702GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.35%,报每吨7,436.25美元,延续上日扬升2.1%的涨势;但铜价仍可能录得三年来首个年跌幅.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3上涨1.6%,报每吨54,620元人民币(8,600美元).

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