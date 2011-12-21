〔台湾汇市〕台币/美元收升6.8分至一周高位,受惠于非美货币强势及台股大涨

路透台北12月21日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值6.8分,至一周以来高位,主要得益於非美货币走势强劲,以及台股受国安基金护盘刺激涨逾4%.

汇银人士表示,台币盘初即大涨近1角,反映国际美元偏软走势,但外商的追价卖盘并不积极,逢低又见进口商回补美元,盘势不久便陷入拉锯整理,回归到实质性抛补.中午过後,受银行间获利了结出场,台币升幅稍稍收敛.

"国外多在放耶诞假期,没单给台北的话,外资成不了什麽气候,"一位大型金控人士表示.

他们并强调,市场信心依旧脆弱,今日涨势难保不是"一日行情",预料台币明日难脱区间整理,交投先看30.22-30.35元间.

交易员指出,近期美国经济数据表现强劲,美股走势亦有撑,显示市场资金正流往美国资产避险;就技术线图来看,美元兑一篮子货币.DXY突破80关卡後回落,可视为往前次波段高点的短线回测,一旦站稳,国际美元还有上行空间.

台币兑美元终场收在30.285元,前次收盘高位出现在12月13日,报30.260元;另外,盘中亦触及12月14日30.160元以来最高.

台湾加权指数.TWII周三收盘大涨4.56%,至6,966.48点;外资及陆资在台股买超19.56亿台币,结束连续六日卖超,上交易日为卖超21.93亿台币.[ID:nCT0489825]

新兴市场中,亚币周三上涨,因风险资产在欧美乐观经济数据的带动下上扬,不过对於欧债危机的担忧给亚币前景蒙上一层阴影.[EMRG/SGCN]

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