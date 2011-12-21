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市场报道 | 2011年 12月 21日 星期三 16:54 BJT

《外汇动态》加元兑美元获得支撑,但在1.0220加元遭遇强大阻力

0839GMT---加元兑美元CAD=D4料将进一步上涨,因股市人气改善.

但位於1.0220加元的55日均线位置料将形成强力反压,可能需要数次挑战.

若稳定突破上述价位,则可望测试12月12日低点附近的1.0165.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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