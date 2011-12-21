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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 17:08 BJT

〔台湾债市〕100/9R期10年公债中,证券业买超3.5亿台币

路透台北12月21日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债100/9RA00109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 19.50 25.50 -6.00

票券业 2.50 0.00 +2.50

证券业 16.00 12.50 +3.50(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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