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债券 | 2011年 12月 21日 星期三 17:28 BJT

《外汇动态》摩根士丹利结清部分美元多单,关注ECB长期资金供给操作

0916GMT---摩根士丹利策略师团队表示,他们已经针对英镑/美元GBP=D4及澳元/美元AUD=D4的空头仓位进行获利了结,但在结清美元/瑞郎CHF=及美元/加元CAD=D4的多头部位时则蒙受些许损失.

他们不排除今日汇市进一步受到仓位调整牵引,特别是若欧洲央行的长期融资操作金额在预期区间的高端.

他们在欧元兑美元EUR=於1.31时做空,而期停损点1.3170料将面临挑战.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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