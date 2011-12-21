《外汇动态》摩根士丹利结清部分美元多单,关注ECB长期资金供给操作

0916GMT---摩根士丹利策略师团队表示,他们已经针对英镑/美元GBP=D4及澳元/美元AUD=D4的空头仓位进行获利了结,但在结清美元/瑞郎CHF=及美元/加元CAD=D4的多头部位时则蒙受些许损失.