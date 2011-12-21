〔路透基点〕中国大连地铁完成51亿元人民币贷款签约--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月21日电---中国官方媒体大连日报周一报导,大连地铁有限公司12月16日与两家银行签署一项51亿元人民币贷款,将用於一号线一期工程.
报导称,中国建设银行大连市分行及交通银行大连分行提供贷款.
大连市长李万才在签约仪式上表示,这项地铁工程是大连历史上规模最大的基础设施建设项目.根据报导,一期工程总投资98.3亿元人民币,自有资金为47.3亿元人民币.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。