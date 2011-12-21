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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 18:14 BJT

〔路透基点〕中国大连地铁完成51亿元人民币贷款签约--RLPC

路透香港12月21日电---中国官方媒体大连日报周一报导,大连地铁有限公司12月16日与两家银行签署一项51亿元人民币贷款,将用於一号线一期工程.

报导称,中国建设银行大连市分行及交通银行大连分行提供贷款.

大连市长李万才在签约仪式上表示,这项地铁工程是大连历史上规模最大的基础设施建设项目.根据报导,一期工程总投资98.3亿元人民币,自有资金为47.3亿元人民币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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