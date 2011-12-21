〔台湾货币市场〕短率稳中带升,银行积极报存单以预调春节资金(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 资金略趋紧,短期利率高点上移

* 银行积极申报存单,抢排农历长假前最後一日资金落点

记者 张雅菁

路透台北12月21日电---台湾银行间短期利率周三稳中带升,为替农历年长假前资金需求预作安排,银行间今日积极申报央行存单,加以央行本周以来冲销力道稍偏重,使得资金略显紧俏,短期拆款利率区间高点上移.

市场人士指出,央行本周以来透过拆入隔夜资金及发行存单,吸纳不少游资,加以外商银进入耶诞假期的平静期,及今天国库券发行交割等因素,使得整体短钱水位并不如先前充沛,来自小型票券商及民营银行的拆入需求增加.

此外,今天申报的30天期央行存单到期日将落在1月20日,也就是农历新年长假前的最後一个营业日,不少银行积极申报存单,以预做资金调度,亦提高早盘拆入难度,不过,午後情况略有改善.

"今天早上有稍微紧一点,比较多人在问有没有钱,下午感觉好一点,"一公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.399%,同於上日;区间在0.299-0.730%,上交易日在0.299-0.720%

2-7天拆款利率区间在0.392-0.760%,上日在0.395-0.730%.

农历除夕在明年1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止,按往例,尾牙至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.

**短票利率持稳**

短票方面,交易商指出,今日短票发行量偏低,因此短钱供给水位下降的影响不大,次级利率持稳;不过,明後天在周末前发票量可能回升,利率走向将端视短钱供需情况而定.

银行人士指出,明天开始,若为替农历年前资金安排落点,可能必须由申报存单改为拆款,或是买进天期弹性较大的短票,不过还是视各家调度操作方式而定.票券商人士亦指出,虽然期待有助短票买气不坠,但还是待观察.

金融同业间短票利率主要成交仍在0.83-0.85%.

央行今日共发行1,123.2亿台币存单,相较存单到期金额1,495.2亿,存单发行余额减少372亿.[TW/MMTCN]

本周存单接下来依序到期为周四658.5亿、周五1,154.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为负141亿台币;累计超额准备为663亿台币,加计前期1%的超额准备为1,640亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳.受到75亿台币的台电公司债交割影响,见部份投信赎回资金,各家机构多缺不一,但要在市场上找钱仍属不难.

资金调度人士表示,因应年底作帐等紧缩因素,投信和寿险资金落点倾向落短,整体而言,市场上短钱尚称充足.另外,因政府决定启动国安基金为台股护盘,台股今日大涨逾4%,将观察暂泊RP市场的资金明後有无应付交割款而流出的现象.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日. (完)