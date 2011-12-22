〔美股业绩〕PC销售疲软打击美光财报逊预期,CEO称产业整固无可避免

* 美光季度营收低於分析师预期

* 每股净亏损0.19美元,亦逊於预估

* 执行长(CEO)称产业整固无可避免

路透12月21日电---晶片(芯片)大厂美光(Micron Technology) (MU.O)公布逊於预期的季度财报,并称动态随机存取记忆体(DRAM)晶片价格疲软,令产业整固势不可避免.

近来英特尔(INTC.O)和德州仪器TXN.N双双对疲弱的晶片市场状况发出警告,加上甲骨文上日才公布获利10年来首次低於预估,引发外界担心美国企业可能削减科技支出[ID:nCN1297906],美光业绩欠佳更令情势雪上加霜.

由於美光和甲骨文的财报均涵盖至11月底的季度,这或暗示当更多科技厂商公布12月底止的季度业绩时,市场对其财报该有什麽预期.

由於欧洲和美国消费者担心经济艰困,因而不愿大肆采购,令个人电脑(PC)销售增长最近几季放缓,这些PC使用美光等生产的DRAM芯片.许多消费者目前也选择苹果(AAPL.O)和iPad等平板电脑,而非笔记型电脑.

上述因素使2011年全年DRAM价格下滑,尽管部分分析师臆测价格正在趋稳.

"这些价格水准低於成本,部分状况较差的厂家正削减产能."Stifel Nicolaus分析师Kevin Cassidy称.

美光执行长Steve Appleton在电话会议上对记者表示,硬盘驱动器短缺导致的PC生产放缓,已使DRAM需求暂时下降10%至15%.

执行长在电话会议上称,硬盘驱动器短缺却带动了美光的NAND快闪记忆体(闪存)业务,因PC制造商用固态硬盘代替短缺的硬盘驱动器.

过去一年DRAM市场价格低於成本,削弱了晶片制造商的现金状况.许多投资者预计较小型企业将被市场领头企业美光、海力士半导体(000660.KS)、尔必达记忆体6665.T或是三星电子(005930.KS)收购,或者干脆退出这个行业.

美光表示,截至12月1日会计年度第一季营收为20.9亿美元,上年同期为22.5亿美元.据汤森路透I/B/E/S显示,分析师此前平均预估为21.3亿美元.

美光称,会计年度第一季净亏损为1.87亿美元,合每股亏损0.19美元,上年同期为净利1.55亿美元,合每股盈余(EPS)0.15美元.分析师此前平均预计本会计年度第一季每股亏损约0.08美元.

在周三常规交易时段,美光收低4.3%,报5.54美元,在盘後交易中下跌1.3%.(完)