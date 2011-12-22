〔金砖国家〕12月21日股汇市收盘纵览

路透12月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月21日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.71%,报916.20点.

中国股市:沪综指收挫逾1%.受外盘带动大盘今日高开,但随後即震荡回落.中国平安再融资消息拖累大盘颓势难改,且量能继续萎缩显示资金依然谨慎.分析人士指出,尽管此前传来社保资金入市等消息,但投资者更关注实质性的利好措施能否尽快出台.沪综指.SSEC收报2,191.148点,跌24.782点,或1.12%.上海A股今日成交额近460亿元人民币,上日为464亿元.中国平安A股(601318.SS)收盘大跌5.2%. [.SSCN]

香港股市:收涨,因资源股追随大宗商品价格走高,且全球市场在美国、德国发布乐观数据,以及西班牙标债需求强劲後人气改善.恒生指数.HSI收高1.86%,报18,416.45点.恒生国企指数.HSCE收高2.16%,报9,950.71.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS收升,隔夜美元.DXY回落调整,刺激非美货币反弹,人民币中间价也跳空高开,引导汇价小幅升值.交易员并表示,美元回落调整以後,人民币升值压力重新积聚,大行美元抛盘明显减弱,在央行的维稳意图下,预计近期人民币呈现宽幅震荡的走势. [CNY/CN]

==============================================================================

印度股市:上涨3.4%至8月29日以来最高收位,结束五日连跌,因受到逢低买盘及全球市场走间的激励;但投资人仍对国内成长放缓及政策的不作为感到不安.指标BSE指数.BSESN从上日触及的28日低位反弹,收涨510.13点至15,685.21点,成分股中有28支股票上涨.[.BO]

印度汇市:因国内股市大幅反弹加上有些美元流入,提振了印度卢比上涨,不过卢比前景仍看空.交易员称央行最近提振卢比的举措虽有帮助,但安抚效果短暂,因印度成长放缓及贸易逆差扩大料加重卢比压力.卢比兑美元INR=D2收报52.49/50,较周二收盘价52.87/88上涨0.7%.[INR/]

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,382.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.11%,报737.21点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.72%,报31.7200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨1.22%,报41.3875卢布.

==============================================================================

巴西股市:拉丁美洲股市收盘有涨有跌,因市场担忧欧洲央行的贷款操作是否真能被使用於买进欧元区债券.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.37%,报56,653点,成交量清淡.该指数在过去10个交易日已有七日下跌.[ID:nL1E7NLJIM]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌.此前欧洲央行提供的贷款操作却未能激励主权债价格,引发拉美货币走跌,其中雷亚尔跌幅居前.雷亚尔兑美元BRBY下跌0.58%,报1.8555.本地现汇市场五个交易日中有两日下跌.[ID:nN1E7BK0DW]

==============================================================================

南非股市:收跌,追随全球市场走低.因市场原先期待欧洲央行注资金融业可能缓解欧债危机的希望消退.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.57%,报28,169.25点.低於28,200点的关键支撑水平,显示年线可能下跌.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3回吐盘初涨幅,因欧债忧虑难消打击了投资人对风险资产的胃纳,而欧元区正是南非的主要贸易夥伴.兰特兑美元盘初一度上涨多达1.6%,触及七日高位8.07,但稍後回吐涨幅.1550GMT,兰特兑美元报8.25,下跌0.62%,周二收盘价为8.1990. [ZAR/](完)