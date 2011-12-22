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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初略跌,欧洲央行贷款操作成效似有限

路透东京12月22日电---日本股市周四略微下跌,此前已连涨两日.市场人士表示,在周末三日长假开始之前,指数可能在清淡交投中窄幅波动.

欧洲央行最新的贷款操作虽然解除了欧元区信贷紧缩的担忧,但却未能提振市场对欧洲主权债的信心.

日经指数.N225下跌0.4%,报8,428.39点,东证股价指数.TOPX下跌0.3%,报723.81点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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