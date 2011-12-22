《台湾报摘》--工商时报12月22日

* 头版头条:

--国安基金护盘机制启动,激励台股大涨303点,一举收复10年线.虽然昨日国安、政府基金尚未大举进场,但预期政府护指数必然加码权值股下,包括台积电(2330.TW)、远东新(1402.TW)、鸿海(2317.TW)等13档国安基金概念股,已蓄势待发.

* 其他:

--为协助中小企业因应不景气,金管会下周一将召开本国银行总经理业务联系会议,就"本国银行加强办理中小企业放款方案"讨论,估目标金额应不少於4,000亿台币.另外总统马英九今日也将主持财经对策小组,出席人员包括副总统萧万长、国安会秘书长胡为真、行政院代院长陈冲,央行及财经部会首长,并邀产业界或学者专家列席提供意见.

--国安基金带动台股昨日大涨逾300点,也让台企银和华南金现增获得及时雨.华南金(2880.TW)副总经理郑永春昨天表示,股价回温,200亿台币的增资案"没问题",且昨日就缴款30多亿台币,部份公股事业董事会通过的缴款日在期限最後一天在明天,估计剩余金额今明二日会入帐.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.