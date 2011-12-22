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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 08:39 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月22日

* 头版头条:

--提振经济景气措施加码,政府三箭齐发再释利多,行政院周三决定积极引进1.3兆台币寿险业资金,投资台湾重大公共建设;明年度对中小企业新增放款至少2,000亿台币,以及欢迎陆银参股公股银行.

* 其他:

--金管会开放中国大陆银行来台参股,财政部长李述德周三表示,陆银若要参股公股金融机构,只要不影响公股经营主导权,财政部站在股东立场举双手赞成.

--动态随机存取记忆体(DRAM)大厂瑞晶为度过寒冬,董事会决议处长级以上经理人减薪10%,成为这波DRAM不景气第一家主管率先减薪的厂商;瑞晶关系企业力晶5346.TWO也表示将检讨,可能跟进.

--金管会专案小组周三开会,大致敲定允许寿险业提外汇变动准备金,并列在负债项下.不过,金管会提出须提特别盈余公积等多项附带条件,业者若能接受,今天就可提报委员会通过.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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