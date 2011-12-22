《台湾报摘》--经济日报12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--提振经济景气措施加码,政府三箭齐发再释利多,行政院周三决定积极引进1.3兆台币寿险业资金,投资台湾重大公共建设;明年度对中小企业新增放款至少2,000亿台币,以及欢迎陆银参股公股银行.
* 其他:
--金管会开放中国大陆银行来台参股,财政部长李述德周三表示,陆银若要参股公股金融机构,只要不影响公股经营主导权,财政部站在股东立场举双手赞成.
--动态随机存取记忆体(DRAM)大厂瑞晶为度过寒冬,董事会决议处长级以上经理人减薪10%,成为这波DRAM不景气第一家主管率先减薪的厂商;瑞晶关系企业力晶5346.TWO也表示将检讨,可能跟进.
--金管会专案小组周三开会,大致敲定允许寿险业提外汇变动准备金,并列在负债项下.不过,金管会提出须提特别盈余公积等多项附带条件,业者若能接受,今天就可提报委员会通过.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。