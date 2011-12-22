《全球重要经济事件一览表》--12月22日-12月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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12月22日(四)
东京--日本央行公布月报.
东京--日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.(0430)
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.
罗马--意大利政府在参议院就撙节计划举行信任投票.
12月23日(五)
苏黎世--瑞士央行公布季报(货币政策报告-经济周期趋势)(0830).
12月24日(六)
东京--日本政府计画批准2012/13年度预算草案.
12月26日(一)
暂无重要经济事件预告.
12月27日(二)
东京--日本央行公布11月15-16日货币政策会议记录.
12月28日(三)
暂无重要经济事件预告.
12月29日(四)
暂无重要经济事件预告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。