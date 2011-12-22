修正:〔货币市场〕欧洲央行最新贷款操作之後,美元供给仍紧俏

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:最後一段,"0.56975"应为"0.56975%"
路透纽约12月21日电---货币市场的美元供给周三仍持续紧俏,此前欧洲央行贷放近5,000亿欧元给银行业以因应欧债危机.
分析师和投资人表示,523家银行从欧洲央行借入规模如此巨大的三年期贷款,应足以让这些银行有时间筹集资本,摆脱不良主权贷款和投资.
欧洲央行计划明年2月再度提供三年期贷款.
然而,在周三欧洲央行放贷之後,银行在公开市场的美元借款成本仍处於较高水平.分析师表示,其他重要市场指标亦显示欧洲央行成本低廉的贷款无法重振投资人信心,鼓励他们贷放更多美元.
"美元融资市场并无缓和的迹象,"Capital Advisors Group投资研究主管Lance Pan说."银行之间互不信赖."
银行借入三个月美元的指标利率接近两年半来最高水平.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=升至0.57125%,周二时为0.56975%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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