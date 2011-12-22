〔半导体产业〕台湾南亚科称未与日本尔必达洽谈合作方式--董事长

路透台北12月22日电---台湾南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周四表示,并未与日本尔必达6665.T洽谈任何合作方案.他也说,目前南亚科被日本尔必达控告专利侵权案,双方并未有任何接触.

日本媒体报导,尔必达与南亚科目前正寻求双方可能的合作,包括利用尔必达的技术与南亚科的生产线进行合作.

台湾家DRAM(动态随机存取记忆体)业者茂德5387.TWO、南亚科(2408.TW)、华亚科3474.TW、力晶5346.TWO、瑞晶4932.TWO,分别面临财务周转、制程转换及业务转型等不同问题,各家业者无不寻求各种合纵连横的方式来求取生存.

南亚科日前甫由母公司台塑集团四家上市企业,认购300亿台币的增资案,以挹注快速亏损的营运.(完)