〔半导体产业〕台湾南亚科称未与日本尔必达洽谈合作方式--董事长

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
路透台北12月22日电---台湾南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周四表示,并未与日本尔必达6665.T洽谈任何合作方案.他也说,目前南亚科被日本尔必达控告专利侵权案,双方并未有任何接触.
日本媒体报导,尔必达与南亚科目前正寻求双方可能的合作,包括利用尔必达的技术与南亚科的生产线进行合作.
台湾家DRAM(动态随机存取记忆体)业者茂德5387.TWO、南亚科(2408.TW)、华亚科3474.TW、力晶5346.TWO、瑞晶4932.TWO,分别面临财务周转、制程转换及业务转型等不同问题,各家业者无不寻求各种合纵连横的方式来求取生存.
南亚科日前甫由母公司台塑集团四家上市企业,认购300亿台币的增资案,以挹注快速亏损的营运.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担
下月科威特售予亚洲客户的原油价格较阿曼/迪拜指标价格每桶贴水1.10美元，2月为每桶贴水1.40美元。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)