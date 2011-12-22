〔EIA库存周报〕美国上周原油库存创10年最大单周降幅,油品库存亦减少

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/16/11 较上周 较上年 12/16/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 330.0 -4.6 -12.0 323.6 -10.6 -17.1

馏分油 139.6 -2.8 -21.7 139.1 -2.4 -21.6

汽油 213.9 -0.4 -5.7 218.4 -0.4 1.2

取暖油 38.9 -1.0 -11.0 39.1 0.3 -10.2

新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 -0.5 0.3 0.1 -0.3

煤油型航空燃料 42.0 -0.4 -1.7 41.5 -0.5 -2.5

原油日加工量 14.4 -0.4 0.0 14.6 -0.1 -0.3

油品供应

(四周移动平均) ------------------------- 18.5 -0.2 -1.2

* 美国上周原油库存大减1,057万桶

* 汽油库存下降41.2万桶

* 原油进口降至2008年来最低

* 原油库存创10年来最大降幅

* 石油公司为赋税原因减少库存

路透纽约12月21日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存创10年来最大单周降幅,大减1,057万桶,因石油公司在年底之际为赋税理由减少库存.

截至12月16日当周,美国原油库存降至3.2358亿桶.路透调查分析师平均预估为减少230万桶.原油库存降至2008年底以来最低水准.

日均原油进口量减少74.1万桶至755万桶,为2008年9月以来单周最低水准.美国最大炼油区--墨西哥湾沿岸地区原油库存减少近700万桶至40个月低点.

炼厂产能利用率下降0.2个百分点至84.9%.分析师预估为增0.3个百分点.

汽油库存下滑41.2万桶至2.1841亿桶,分析师原先预估为增加120万桶.EIA称,过去四周平均汽油需求较上年同期减少4.7%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少235万桶至1.3915亿桶.分析师平均预估为降40万桶.

近年底时,企业通常会出於赋税和会计因素而试图降低油库存.

"显然因为近年底了,炼厂正消耗大量库存以减少税负.原油进口也减少."Excel Futures的Mark Waggoner称.

EIA数据显示,馏分油四周平均需求较上年同期增加2.4%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存下降99万桶至3,020万桶.

石油行业团体美国石油协会(API)周二公布的数据则称,上周美国原油库存减少460万桶,汽油库存减少39.4万桶,馏分油库存下降280万桶.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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