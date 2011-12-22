〔新西兰数据〕第三季成长为近两年最快,但利率料保持不变(更新版)

(新增细节)

* 新西兰第三季经济较前季成长0.8%

* 制造业、消费及Rugby橄榄球世界杯提振经济

* 全球疑虑料使新西兰央行仍维持利率不变

路透惠灵顿12月22日电---新西兰经济在9月季度以近两年最快步伐成长,因在Rugby橄榄球世界杯期间制造及零售支出升高,但市场仍担心欧债危机的影响,且继续预计低利率将维持更长时间.

7-9月新西兰国内生产总值(GDP)经季节调整後较第二季成长0.8%,路透调查和新西兰央行原预估为成长0.6%.

该数据未给市场深刻印象,因近期历史数据被下修约0.5个百分点,拉低年度经济表现.

此外库存大量增补也提高了成长,但未来几季这个因素可能淡去.

"经济其实还未全速运行."瑞银集团资深分析师Robin Clements表示."经济中还有些闲置产能,新西兰央行暂时按兵不动仍十分适当."

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(link.reuters.com/zup55s)

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**欧债危机的影响**

但欧债疑虑盖过了数据本身.欧债危机促使新西兰央行本月维持利率於2.5%的纪录低点不变.

该央行将明年第一季成长预估从1.1%下调至0.7%,但调高对明年其余时间的预估,并曾预测利率从2012年中起可能"温和上升".

不过市场不太乐观,利率期货暗示下个月降息25基点的机率近四分之一,明年利率接近持平.

最新的成长数据显示制造、消费、渔林业较为强劲,抵销了建筑、农业和趸售(批发)业的下降.

库存亦创纪录最强成长,符合制造业活动的增加.

"这对第四季或明年第一季并不是什麽好兆头,特别是最终需求可能疲软,因为橄榄球世界杯的支出因素消失,且外部需求走疲."RBC策略师Michael Turner说.

占经济约60%的国内消费成长1.5%,为2007年3月以来最大增幅,且为连10季成长,尽管增幅仍处於偏低水准.

制造业跳升2.3%,受饮食和烟草类增加的提振,因企业增加库存.

但趸售销售和建筑活动疲弱,因基督城重建拖延打压成长.其他拖慢成长的领域还包括农业,因乳制品、畜产及电力产出下降.(完)